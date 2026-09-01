JEP au Musée Anne de Beaujeu Place du Colonel Laussedat Moulins

Informations pratiques

Moulins

JEP au Musée Anne de Beaujeu

Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du parcours permanent et de l’exposition temporaire Imaginer la nuit .

Visite guidée de l’exposition temporaire samedi et dimanche à 10h30.

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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

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English :

Self-guided tour of the permanent exhibition and the special exhibition Imagining the Night.

Guided tour of the special exhibition on Saturday and Sunday at 10:30 a.m.

L’événement JEP au Musée Anne de Beaujeu Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région