JEP au Musée Anne de Beaujeu Place du Colonel Laussedat Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Place du Colonel Laussedat · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP au Musée Anne de Beaujeu
Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre du parcours permanent et de l’exposition temporaire Imaginer la nuit .
Visite guidée de l’exposition temporaire samedi et dimanche à 10h30.
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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
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English :
Self-guided tour of the permanent exhibition and the special exhibition Imagining the Night.
Guided tour of the special exhibition on Saturday and Sunday at 10:30 a.m.
L’événement JEP au Musée Anne de Beaujeu Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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