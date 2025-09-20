JEP AU MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian

JEP AU MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian samedi 20 septembre 2025.

JEP AU MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE

Hérépian Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour les journées européennes du Patrimoine, le Musée de la Cloche et de la Sonnaille vous ouvre ses porte gratuitement samedi 20 et dimanche 21septembre de 10h à 19h

Retrouver également diverses animations autours du musée avec

Samedi 20 septembre de 10h à 18h démonstration de vannerie avec l’association « Les Vanniers du Samedi' »

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de 10h à 19h

Exposition « Broderies d’exception » par Florence Gaillard

Exposition « Hérépian, terre de talents » savoir-faire et passions d’artistes locaux

Organisé par l’association « Hérépian Patrimoine Musée Campanaire » .

Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 23 23 96

English :

For the European Heritage Days, the Musée de la Cloche et de la Sonnaille opens its doors free of charge on Saturday 20th and Sunday 21st September from 10am to 7pm

You’ll also find a wide range of events around the museum:

Saturday September 20 from 10am to 6pm: basket-making demonstration with the association « Les Vanniers du Samedi' »

Saturday September 20 and Sunday September 21 from 10am to 7pm

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Musée de la Cloche et de la Sonnaille am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September von 10.00 bis 19.00 Uhr kostenlos seine Türen

Außerdem finden Sie verschiedene Veranstaltungen rund um das Museum mit

Samstag, 20. September, 10:00-18:00 Uhr: Vorführung der Korbflechterei mit dem Verein « Les Vanniers du Samedi' »

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September von 10 bis 19 Uhr

Ausstellung »

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Musée de la Cloche et de la Sonnaille aprirà le sue porte gratuitamente sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 19.00

Il museo offre anche una serie di eventi, tra cui

Sabato 20 settembre dalle 10.00 alle 18.00: dimostrazione di cesteria con l’associazione « Les Vanniers du Samedi »

Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 19.00

Mostra »

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo de la Cloche et de la Sonnaille abre sus puertas gratuitamente el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 10:00 a 19:00 horas

Además, en los alrededores del museo se organizan diversas actividades, entre ellas

Sábado 20 de septiembre de 10:00 a 18:00: demostración de cestería con la asociación « Les Vanniers du Samedi »

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 10:00 a 19:00 h

Exposición »

