JEP au Musée de l’Hélicoptère Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Dax
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère · Dax
Informations pratiques
Dax
JEP au Musée de l’Hélicoptère
Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 58 avenue de l’aérodrome Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Deux hélicoptères de la nouvelle génération seront présentés : un TIGRE et un CAÎMAN
Exposition de voitures anciennes, reconstitution d’un bivouac de la guerre 39/45, promenades en poneys
Possibilité de restauration sur la place avec « KREP’ERIC » .
Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 58 avenue de l’aérodrome Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 95 77
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English : JEP au Musée de l’Hélicoptère
L’événement JEP au Musée de l’Hélicoptère Dax a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax
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