JEP au Musée de l’Hélicoptère Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Dax

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère · Dax

Informations pratiques

Dax

JEP au Musée de l’Hélicoptère

Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 58 avenue de l’aérodrome Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Deux hélicoptères de la nouvelle génération seront présentés : un TIGRE et un CAÎMAN

Exposition de voitures anciennes, reconstitution d’un bivouac de la guerre 39/45, promenades en poneys

Possibilité de restauration sur la place avec « KREP’ERIC » .

Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 58 avenue de l’aérodrome Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 95 77

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English : JEP au Musée de l’Hélicoptère

L’événement JEP au Musée de l’Hélicoptère Dax a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax