JEP au Musée de l’illustration jeunesse Musée de l’illustration jeunesse Moulins

Informations pratiques

Moulins

JEP au Musée de l’illustration jeunesse

Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du parcours permanent.

Visite libre de l’exposition temporaire Clic. Photographier pour raconter .

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Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58 musees@allier.fr

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English :

Self-guided tour of the permanent exhibition.

Self-guided tour of the temporary exhibition Clic: Photography as Storytelling.

L’événement JEP au Musée de l’illustration jeunesse Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région