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AGENDA · Moulins

JEP au Musée de l’illustration jeunesse Musée de l’illustration jeunesse Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'illustration jeunesse · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de l'illustration jeunesse
Adresse
26 rue Voltaire
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

JEP au Musée de l’illustration jeunesse

Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre du parcours permanent.
Visite libre de l’exposition temporaire Clic. Photographier pour raconter .
  .

Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58  musees@allier.fr

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English :

Self-guided tour of the permanent exhibition.
Self-guided tour of the temporary exhibition Clic: Photography as Storytelling.

L’événement JEP au Musée de l’illustration jeunesse Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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