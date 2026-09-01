Informations pratiques

Martizay

JEP au Musée de Martizay

14 place de l’église Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ouvert à l’occasion des journées du patrimoine.

A l’occasion des Journée du Patrimoine le Musée de Martizay propose une rétrospective des expositions passées. .

14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshops in 2 parts: first a presentation based on the museum’s collections (wall paintings, paving, etc.), then a workshop to try your hand at ancient techniques. Offered by the Friends of Old Martizay, these workshops are designed for children, but are also suitable for adults.

L’événement JEP au Musée de Martizay Martizay a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne