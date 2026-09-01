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AGENDA · Martizay

JEP au Musée de Martizay Martizay

samedi 19 septembre 2026 · Martizay

JEP au Musée de Martizay Martizay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
14 place de l'église
Ville
36220 Martizay
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Martizay

JEP au Musée de Martizay

14 place de l’église Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Ouvert à l’occasion des journées du patrimoine.
A l’occasion des Journée du Patrimoine le Musée de Martizay propose une rétrospective des expositions passées.   .

14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

Workshops in 2 parts: first a presentation based on the museum’s collections (wall paintings, paving, etc.), then a workshop to try your hand at ancient techniques. Offered by the Friends of Old Martizay, these workshops are designed for children, but are also suitable for adults.

L’événement JEP au Musée de Martizay Martizay a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne

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