JEP au Musée de Martizay Martizay
samedi 19 septembre 2026 · Martizay
Informations pratiques
Martizay
JEP au Musée de Martizay
14 place de l’église Martizay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Ouvert à l’occasion des journées du patrimoine.
A l’occasion des Journée du Patrimoine le Musée de Martizay propose une rétrospective des expositions passées. .
14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Workshops in 2 parts: first a presentation based on the museum’s collections (wall paintings, paving, etc.), then a workshop to try your hand at ancient techniques. Offered by the Friends of Old Martizay, these workshops are designed for children, but are also suitable for adults.
L’événement JEP au Musée de Martizay Martizay a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne
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