JEP au Musée Estève Bourges

JEP au Musée Estève Bourges samedi 20 septembre 2025.

JEP au Musée Estève

13 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine, un rendez-vous incontournable pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de Maurice Estève!

Vous avez le choix entre des visites libres du musée, des visites accompagnées, un atelier floral et de la linogravure ! .

13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 maisondesmusees@ville-bourges.fr

English :

The European Heritage Days, an unmissable opportunity to discover or rediscover Maurice Estève’s heritage!

German :

Die Europäischen Tage des Kulturerbes sind ein Muss, um das Kulturerbe von Maurice Estève zu entdecken oder wiederzuentdecken!

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire il patrimonio di Maurice Estève!

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una ocasión ineludible para descubrir o redescubrir el patrimonio de Maurice Estève

