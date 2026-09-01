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JEP – Au travers d’une randonnée, découverte de l’histoire des ponts de la corde Henvic

dimanche 20 septembre 2026 · Henvic

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
église Saint-Maudez et Sainte-Juvette
Ville
29670 Henvic
Département
Finistère
Tarif

Henvic

JEP – Au travers d’une randonnée, découverte de l’histoire des ponts de la corde

église Saint-Maudez et Sainte-Juvette Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Rendez-vous à 14heures place de l’église de Henvic pour une randonnée guidée qui emmènera le groupe vers les rives de la Penzé et le pont de la corde .
C’est sous ce pont qu’un historien racontera l’histoire de la traversée de la Penzé de Henvic vers Saint-Pol de Léon. Présence du Bac au 19e siècle, construction du premier pont vers 1920 et de l’actuel vers 1970

8 kilomètres à partir de la place de l’église de Henvic. durée 3heures.   .

église Saint-Maudez et Sainte-Juvette Henvic 29670 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement JEP – Au travers d’une randonnée, découverte de l’histoire des ponts de la corde Henvic a été mis à jour le 2026-09-02 par OT BAIE DE MORLAIX

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