JEP – Au travers d’une randonnée, découverte de l’histoire des ponts de la corde Henvic
dimanche 20 septembre 2026 · Henvic
Informations pratiques
Henvic
JEP – Au travers d’une randonnée, découverte de l’histoire des ponts de la corde
église Saint-Maudez et Sainte-Juvette Henvic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Rendez-vous à 14heures place de l’église de Henvic pour une randonnée guidée qui emmènera le groupe vers les rives de la Penzé et le pont de la corde .
C’est sous ce pont qu’un historien racontera l’histoire de la traversée de la Penzé de Henvic vers Saint-Pol de Léon. Présence du Bac au 19e siècle, construction du premier pont vers 1920 et de l’actuel vers 1970
8 kilomètres à partir de la place de l’église de Henvic. durée 3heures. .
église Saint-Maudez et Sainte-Juvette Henvic 29670 Finistère Bretagne
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English :
L’événement JEP – Au travers d’une randonnée, découverte de l’histoire des ponts de la corde Henvic a été mis à jour le 2026-09-02 par OT BAIE DE MORLAIX
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