JEP Autres Activités Bourges

JEP Autres Activités Bourges samedi 20 septembre 2025.

JEP Autres Activités

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Vivez autrement les Journées européennes du patrimoine à Bourges !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville de Bourges vous invite à découvrir son patrimoine sous un nouveau jour.

Au fil du week-end, laissez-vous surprendre par des visites guidées inédites, des rencontres avec des passionnés, des animations conviviales et des expériences originales, de jour comme de nuit.

Des lieux emblématiques ouvrent leurs portes, des expositions et démonstrations mettent en lumière les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui, et de nombreuses balades invitent à explorer autrement la richesse historique et culturelle de la ville.

Une belle occasion de partager en famille ou entre amis des moments uniques et de plonger dans l’histoire et la vitalité de Bourges. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 46 patrimoine@ville-bourges.fr

English :

Experience the European Heritage Days in a different way in Bourges!

German :

Erleben Sie die Europäischen Tage des Denkmals in Bourges einmal anders!

Italiano :

Vivete le Giornate Europee del Patrimonio a Bourges in modo del tutto nuovo!

Espanol :

Viva las Jornadas Europeas del Patrimonio de Bourges de una forma totalmente nueva

L’événement JEP Autres Activités Bourges a été mis à jour le 2025-09-15 par OT BOURGES