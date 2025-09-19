JEP aux Archives Municipales et Communautaires Bourges

JEP aux Archives Municipales et Communautaires Bourges vendredi 19 septembre 2025.

JEP aux Archives Municipales et Communautaires

Rue Jules Bertaut Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20

Découverte des archives municipales et communautaires de la ville ! Au programme des animations tournées autour de l’architecture.

Le vendredi, Bourges Ville d’Art et d’Histoire, en partenariat avec le service Politique de la Ville et le service Archives, vous invite à participer à une table ronde consacrée à l’évolution de l’architecture berruyère, avec un focus particulier sur les quartiers Nord.

Le samedi (10h00-12h30 et 13h30-17h00) ainsi que le dimanche matin (10h00-12h30), vous pourrez prolonger la découverte grâce à une présentation de documents d’archives, témoins précieux de l’histoire architecturale de la ville. .

Rue Jules Bertaut Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 00 94 archives.municipales@agglo-bourgesplus.fr

English :

Discover the city’s municipal and community archives! On the program: activities focusing on architecture.

German :

Entdecken Sie das Stadt- und Gemeindearchiv der Stadt! Auf dem Programm stehen Animationen, die sich um die Architektur drehen.

Italiano :

Scoprite gli archivi municipali e comunitari della città! Il programma prevede eventi incentrati sull’architettura.

Espanol :

Descubra los archivos municipales y comunitarios de la ciudad El programa incluye actos centrados en la arquitectura.

L’événement JEP aux Archives Municipales et Communautaires Bourges a été mis à jour le 2025-09-12 par OT BOURGES