JEP | Balade au fil de notre patrimoine Centre d’art vivant Bréville dimanche 21 septembre 2025.

Centre d’art vivant 9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente

Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Partez pour une promenade enchantée à la découverte du patrimoine rural de La Coudre et ses environs.
English :

Set off on an enchanted walk to discover the rural heritage of La Coudre and the surrounding area.

German :

Begeben Sie sich auf einen zauberhaften Spaziergang und entdecken Sie das ländliche Erbe von La Coudre und seiner Umgebung.

Italiano :

Fate un’incantevole passeggiata per scoprire il patrimonio rurale di La Coudre e dei dintorni.

Espanol :

Dé un encantador paseo para descubrir el patrimonio rural de La Coudre y sus alrededores.

