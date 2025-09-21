JEP | Balade au fil de notre patrimoine Centre d’art vivant Bréville
JEP | Balade au fil de notre patrimoine Centre d’art vivant Bréville dimanche 21 septembre 2025.
JEP | Balade au fil de notre patrimoine
Centre d’art vivant 9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Partez pour une promenade enchantée à la découverte du patrimoine rural de La Coudre et ses environs.
Centre d’art vivant 9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Set off on an enchanted walk to discover the rural heritage of La Coudre and the surrounding area.
German :
Begeben Sie sich auf einen zauberhaften Spaziergang und entdecken Sie das ländliche Erbe von La Coudre und seiner Umgebung.
Italiano :
Fate un’incantevole passeggiata per scoprire il patrimonio rurale di La Coudre e dei dintorni.
Espanol :
Dé un encantador paseo para descubrir el patrimonio rural de La Coudre y sus alrededores.
