JEP : BALADE AU MARAIS GÉDEAU La combauderie Corsept
dimanche 20 septembre 2026 · La combauderie · Corsept
Informations pratiques
Corsept
JEP : BALADE AU MARAIS GÉDEAU
La combauderie Ferme du menhir Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Balade autour du patrimoine organisée par la mairie de Corsept dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Circuit au niveau du marais Gédeau avec animation autour de la préservation et de la régulation de la faune et de la flore (traces des animaux, migrations des oiseaux, espèces végétales des marais) et la légende du menhir de la Pierre Bonde.
Animation limitée à 15 places
2 départs : 14h et 15h30
Sur réservation : par mail communication@corsept.fr
Pour consulter les autres animations proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz veuillez cliquer ici. .
La combauderie Ferme du menhir Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr
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English :
L’événement JEP : BALADE AU MARAIS GÉDEAU Corsept a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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