JEP Balade au pays des Pierres debout Trégunc

JEP Balade au pays des Pierres debout Trégunc samedi 20 septembre 2025.

JEP Balade au pays des Pierres debout

Office de Tourisme Trégunc Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Balade commentée sur les mystères des pierres trégunoises et leurs légendes (durée 2h).

Départ du bureau d’information touristique de Trégunc.

Sur réservation. .

Office de Tourisme Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Balade au pays des Pierres debout Trégunc a été mis à jour le 2025-09-04 par OTC CCA