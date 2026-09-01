JEP# Balade commentée à la découverte du patrimoine de Lannilis Z.I. Ménez Bras Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

#JEP# Balade commentée à la découverte du patrimoine de Lannilis

Z.I. Ménez Bras Parking de l’usine Algaia Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis vous invite à une après-midi de découvertes à travers les richesses historiques, industrielles et archéologiques de la commune.

Cette balade commentée débutera par la visite du site ALGAIA, entreprise spécialisée dans la transformation des algues. Les participants pourront découvrir les coulisses de cette activité emblématique du territoire et mieux comprendre les procédés de valorisation de cette ressource marine.

Le circuit se poursuivra dans les jardins du château de Kerbabu, remarquable demeure du XVIIe siècle et son pigeonnier. Ce lieu chargé d’histoire sera l’occasion d’évoquer les familles nobles qui ont marqué la vie de la commune au fil des siècles.

Les visiteurs partiront ensuite à la découverte de la stèle de Pembrat ainsi que du cimetière à incinérations de l’âge du Fer, témoins précieux des premières occupations humaines et des pratiques funéraires de nos ancêtres.

La balade permettra également de revenir sur un épisode marquant de l’histoire locale l’attaque de Kerbabu par la Résistance le 6 août 1944, rappelant l’engagement et le courage des habitants durant la Seconde Guerre mondiale.

Cette après-midi patrimoniale se conclura dans la convivialité autour d’un pot de l’amitié, offert aux participants.

Une belle occasion de porter un regard nouveau sur le patrimoine de Lannilis et de partager un moment d’échange autour de l’histoire locale. .

Z.I. Ménez Bras Parking de l’usine Algaia Lannilis 29870 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement #JEP# Balade commentée à la découverte du patrimoine de Lannilis Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS