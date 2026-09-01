JEP : Balade commentée « Les commerces dans les années 50′ » Point d’informations touristiques Bellenaves
samedi 19 septembre 2026 · Point d'informations touristiques · Bellenaves
Informations pratiques
Bellenaves
JEP : Balade commentée « Les commerces dans les années 50′ »
Point d’informations touristiques Place de l’église Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Balade commentée pour revivre le Bellenaves des années 1950 à travers ses commerces et artisans de l’époque.
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Point d’informations touristiques Place de l’église Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
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English :
A guided tour to relive the Bellenaves of the 1950s through its shops and artisans of that era.
L’événement JEP : Balade commentée « Les commerces dans les années 50′ » Bellenaves a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Val de Sioule
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