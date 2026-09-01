Informations pratiques

Bellenaves

JEP : Balade commentée « Les commerces dans les années 50′ »

Point d’informations touristiques Place de l’église Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Balade commentée pour revivre le Bellenaves des années 1950 à travers ses commerces et artisans de l’époque.

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Point d’informations touristiques Place de l’église Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

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English :

A guided tour to relive the Bellenaves of the 1950s through its shops and artisans of that era.

L’événement JEP : Balade commentée « Les commerces dans les années 50′ » Bellenaves a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Val de Sioule