Informations pratiques

Boissets

JEP – Balade et Patrimoine à Boissets

Eglise de Boissets Boissets Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Paroisse de Bréval-Dammartin vous invite à une balade et à une visite du patrimoine le samedi 19 septembre 2026 après-midi à l’église de Boissets.

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Eglise de Boissets Boissets 78910 Yvelines Île-de-France +33 1 34 78 31 66 paroisse.breval@catholique78.fr

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English :

In celebration of European Heritage Days, the Bréval-Dammartin Parish invites you to a walk and a tour of local heritage sites on Saturday, September 19, 2026, in the afternoon at the %Boissets Church.

L’événement JEP – Balade et Patrimoine à Boissets Boissets a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Houdanais