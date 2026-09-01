JEP – Balade et Patrimoine à Boissets Boissets
samedi 19 septembre 2026 · Boissets
Informations pratiques
Boissets
JEP – Balade et Patrimoine à Boissets
Eglise de Boissets Boissets Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Paroisse de Bréval-Dammartin vous invite à une balade et à une visite du patrimoine le samedi 19 septembre 2026 après-midi à l’église de Boissets.
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Eglise de Boissets Boissets 78910 Yvelines Île-de-France +33 1 34 78 31 66 paroisse.breval@catholique78.fr
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English :
In celebration of European Heritage Days, the Bréval-Dammartin Parish invites you to a walk and a tour of local heritage sites on Saturday, September 19, 2026, in the afternoon at the %Boissets Church.
L’événement JEP – Balade et Patrimoine à Boissets Boissets a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Houdanais
À voir aussi à Boissets (Yvelines)
- Promenade autour de Boissets, Église, Boissets 19 septembre 2026