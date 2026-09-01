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JEP – Balade et Patrimoine à Boissets Boissets

samedi 19 septembre 2026 · Boissets

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Eglise de Boissets
Ville
78910 Boissets
Département
Yvelines
Tarif

Boissets

JEP – Balade et Patrimoine à Boissets

Eglise de Boissets Boissets Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Paroisse de Bréval-Dammartin vous invite à une balade et à une visite du patrimoine le samedi 19 septembre 2026 après-midi à l’église de Boissets.
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Eglise de Boissets Boissets 78910 Yvelines Île-de-France +33 1 34 78 31 66  paroisse.breval@catholique78.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In celebration of European Heritage Days, the Bréval-Dammartin Parish invites you to a walk and a tour of local heritage sites on Saturday, September 19, 2026, in the afternoon at the %Boissets Church.

L’événement JEP – Balade et Patrimoine à Boissets Boissets a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Houdanais

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