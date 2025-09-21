JEP Balade Manoirs et églises du pays de Plancoët Grille du Pré Rolland Plancoët

JEP Balade Manoirs et églises du pays de Plancoët

Grille du Pré Rolland Allée du Verger Plancoët Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le club du patrimoine de Plancoët organise une sortie à la découverte de deux remarquables manoirs de la région de Plancoët et d’une charmante vieille église.

11h30 Le manoir de Monchoix à Pluduno.

15h Le manoir de la Villemeneuc à Saint-Lormel. Visite de la chambre de Chateaubriand

16h L’église Saint-Lunaire au Vieux Bourg de Saint-Lormel.

Nombre de places limité.

Paiement sur place, espèces ou chèque.

Réservation obligatoire auprès d’Olivier Page, président du Club,

Départ à 10h30 de la grille est du Pré Rolland, près du Kayak Club, à Plancoët. Retour vers 16h30. Deux minibus de 9 places sont à la disposition des participants. Les autres participants suivront en voiture. Covoiturage souhaité.Prévoir un pique-nique car nous aurons le plaisir de déjeuner dans le parc du manoir de Monchoix. .

Grille du Pré Rolland Allée du Verger Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 03 03 30

