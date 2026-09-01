JEP – Balade sportive au coeur du patrimoine Place Charles de Gaulle Toul

Informations pratiques

Toul

JEP – Balade sportive au coeur du patrimoine

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale Saint-Étienne de Toul pour un parcours encadré de 3,5km à travers la ville, à la découverte des principaux sites patrimoniaux.

Le dimanche matin, c’est footing ! Alliez sport et patrimoine à travers une boucle dans les rues de Toul.Tout public

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Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Meet at the plaza in front of Saint-Étienne Cathedral in Toul for a guided 3.5-kilometer tour through the city, exploring its main historic sites.

Sunday morning means a jog! Combine exercise and heritage on a loop through the streets of Toul.

L’événement JEP – Balade sportive au coeur du patrimoine Toul a été mis à jour le 2026-09-10 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES