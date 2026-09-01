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JEP – Balade sportive au coeur du patrimoine Place Charles de Gaulle Toul

dimanche 20 septembre 2026 · Place Charles de Gaulle · Toul

JEP – Balade sportive au coeur du patrimoine Place Charles de Gaulle Toul

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place Charles de Gaulle
Adresse
Cathédrale Saint-Étienne de Toul
Ville
54200 Toul
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Toul

JEP – Balade sportive au coeur du patrimoine

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale Saint-Étienne de Toul pour un parcours encadré de 3,5km à travers la ville, à la découverte des principaux sites patrimoniaux.

Le dimanche matin, c’est footing ! Alliez sport et patrimoine à travers une boucle dans les rues de Toul.Tout public
0  .

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at the plaza in front of Saint-Étienne Cathedral in Toul for a guided 3.5-kilometer tour through the city, exploring its main historic sites.

Sunday morning means a jog! Combine exercise and heritage on a loop through the streets of Toul.

L’événement JEP – Balade sportive au coeur du patrimoine Toul a été mis à jour le 2026-09-10 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES

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