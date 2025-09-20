JEP Bessaut, la commanderie oubliée des Landes d’Armagnac Lencouacq

Cachée au milieu de la forêt de Lencouacq, suivez notre guide à la découverte des vestiges de cette ancienne commanderie fondée pour l’accueil des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.

Uniquement sur réservation

Lencouacq 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : JEP Bessaut, la commanderie oubliée des Landes d’Armagnac

Hidden in the middle of the Lencouacq forest, follow our guide to discover the remains of this ancient commandery founded to welcome pilgrims to Santiago de Compostela.

By reservation only

German : JEP Bessaut, la commanderie oubliée des Landes d’Armagnac

Folgen Sie unserem Führer durch den Wald von Lencouacq, um die Überreste dieser ehemaligen Kommandantur zu entdecken, die für den Empfang von Pilgern nach Santiago de Compostela gegründet wurde.

Nur mit Reservierung

Italiano :

Nascosta nel mezzo della foresta di Lencouacq, seguite la nostra guida per scoprire i resti di questa antica commenda fondata per accogliere i pellegrini in cammino verso Santiago de Compostela.

Solo su prenotazione

Espanol : JEP Bessaut, la commanderie oubliée des Landes d’Armagnac

Escondida en medio del bosque de Lencouacq, siga a nuestro guía para descubrir los restos de esta antigua encomienda fundada para acoger a los peregrinos en su camino a Santiago de Compostela.

Sólo con reserva

