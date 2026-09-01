JEP Bougez vos JEP au Musée Pont-Aven
samedi 19 septembre 2026 · Pont-Aven
Informations pratiques
Pont-Aven
JEP Bougez vos JEP au Musée
Place Julia Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dansez, respirez, réveillez le corps en mouvement… en écho aux œuvres présentées dans l’exposition de sculptures, des initiations sportives en douceur et hautes en couleur.
– 9h30 Yoga durée 1h30. Avec Vanessa Sustrac, professeure de yoga. Tenue confortable et tapis à apporter.
– 13h30 Valse durée 45 minutes. Avec So’Dance (Quimper). Danse à deux, venez accompagné.e !
– 15h West Coast Swing durée 45 minutes. Avec So’Dance (Quimper). Accessible seul.e ou accompagné.e.
– 16h30 Zumba durée 45 minutes. Avec So’Dance (Quimper). Tenue confortable et baskets conseillés.
Sur réservation via la billetterie en ligne du Musée (places limitées ! )
Adaptés aux débutants. .
Place Julia Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP Bougez vos JEP au Musée Pont-Aven a été mis à jour le 2026-08-25 par OTC CCA
À voir aussi à Pont-Aven (Finistère)
- Visite guidée de la collection permanente Place Julia Pont-Aven 11 septembre 2026
- Visite guidée Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris Pl. Julia Pont-Aven 11 septembre 2026
- Conférence à deux voix Sculptrices, entre hier et aujourd’hui Place Julia Pont-Aven 17 septembre 2026
- Visite guidée de la collection permanente Place Julia Pont-Aven 18 septembre 2026
- Visite guidée Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris Pl. Julia Pont-Aven 18 septembre 2026