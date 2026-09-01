Informations pratiques

Pont-Aven

JEP Bougez vos JEP au Musée

Place Julia Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dansez, respirez, réveillez le corps en mouvement… en écho aux œuvres présentées dans l’exposition de sculptures, des initiations sportives en douceur et hautes en couleur.

– 9h30 Yoga durée 1h30. Avec Vanessa Sustrac, professeure de yoga. Tenue confortable et tapis à apporter.

– 13h30 Valse durée 45 minutes. Avec So’Dance (Quimper). Danse à deux, venez accompagné.e !

– 15h West Coast Swing durée 45 minutes. Avec So’Dance (Quimper). Accessible seul.e ou accompagné.e.

– 16h30 Zumba durée 45 minutes. Avec So’Dance (Quimper). Tenue confortable et baskets conseillés.

Sur réservation via la billetterie en ligne du Musée (places limitées ! )

Adaptés aux débutants. .

Place Julia Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

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English :

L’événement JEP Bougez vos JEP au Musée Pont-Aven a été mis à jour le 2026-08-25 par OTC CCA