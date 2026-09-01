JEP Bourse aux photos de classe Villa Barthélemy Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

JEP Bourse aux photos de classe

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h. Villa Barthélemy 12 avenue Jeanne d’Arc Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la recherche de souvenirs d’enfance à travers les photos de classe des écoles d’Aubagne de 1920 à 2015.

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Villa Barthélemy 12 avenue Jeanne d’Arc Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 18 87

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English :

Take a trip down memory lane through class photos from Aubagne schools from 1920 to 2015.

L’événement JEP Bourse aux photos de classe Aubagne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile