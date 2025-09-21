JEP Briqueterie des Chauffetières RN 12 L’Hôme-Chamondot
RN 12 Les Chauffetières L’Hôme-Chamondot Orne
Dernière briqueterie artisanale de l’Orne encore en activité, datant de 1760. Lahurent Fontaine est la quatrième génération (de père en fils depuis1890). Visite guidée à 10h, 14h, 16h et 18h sur réservation. .
RN 12 Les Chauffetières L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 15 42 47 81 deterrreetdefeu@outlook.fr
