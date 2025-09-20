JEP Café-papote Lieu-dit La Trinité Melgven

JEP Café-papote Lieu-dit La Trinité Melgven samedi 20 septembre 2025.

JEP Café-papote

Lieu-dit La Trinité Chapelle de la Trinité Melgven Finistère

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Café-papote « Sur le chemin de l’école » en lien avec l’exposition Photos de classes , venez partager vos souvenirs et échanger sur vos années d’écoliers autour d’un café.

La chapelle sera ouverte sur les deux jours de 10H à 18H. .

Lieu-dit La Trinité Chapelle de la Trinité Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11

