JEP Café-papote Lieu-dit La Trinité Melgven

Lieu-dit La Trinité Chapelle de la Trinité Melgven Finistère
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
Café-papote « Sur le chemin de l’école » en lien avec l’exposition Photos de classes , venez partager vos souvenirs et échanger sur vos années d’écoliers autour d’un café.
La chapelle sera ouverte sur les deux jours de 10H à 18H. .
Lieu-dit La Trinité Chapelle de la Trinité Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11
