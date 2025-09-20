JEP Canot de sauvetage « Benoit Champy » Cayeux-sur-Mer

JEP Canot de sauvetage « Benoit Champy » Cayeux-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

JEP Canot de sauvetage « Benoit Champy »

Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visites libres

De 10h-12h/14h-18h .

Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Canot de sauvetage « Benoit Champy » Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-24 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME