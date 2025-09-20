JEP Cathédrale de Bourges Bourges

Programme des Journées européennes du patrimoine à la cathédrale de Bourges.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la cathédrale de Bourges, joyau inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son architecture grandiose, ses vitraux d’exception et ses chapelles riches d’histoire vous ouvriront leurs portes le temps d’une visite inoubliable.

Des visites guidées spécialement proposées pour l’événement vous permettront d’explorer ses secrets et de plonger dans son histoire. .

Place Étienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 46 patrimoine@ville-bourges.fr

English :

Program for the European Heritage Days at Bourges Cathedral.

German :

Programm der Europäischen Tage des Denkmals in der Kathedrale von Bourges.

Italiano :

Programma delle Giornate Europee del Patrimonio presso la Cattedrale di Bourges.

Espanol :

Programa de las Jornadas Europeas del Patrimonio en la catedral de Bourges.

