JEP Cathédrales d’Europe Place Charles de Gaulle Toul

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-09-17 09:30:00

2025-09-21 12:30:00

2025-09-17 2025-09-20

Découvrez la diversité architectecturale des cathédrales de France et d’Europe à travers une exposition de lithographie du XIXème siècle issues du Fonds Ancien la Médiathèque de Toul. Ces gravures sont extraites de l’ouvrage « Moyen Âge monumental et archéologique » (de Daniel Ramée, 1843).

Pour l’édifice toulois, les modélisations de Maxime Santiago vous feront revivre les grandes étapes de construction de la cathédrale Saint-Étienne,. Huit siècles d’histoire illustrés !Tout public

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60 accueil@tourisme-terrestouloises.com

English :

Discover the architectural diversity of cathedrals in France and Europe through an exhibition of 19th-century lithographs from the Fonds Ancien of the Médiathèque de Toul. These engravings are taken from the book « Moyen Âge monumental et archéologique » (by Daniel Ramée, 1843).

For the building in Toul, Maxime Santiago’s models will help you relive the major stages in the construction of Saint-Etienne Cathedral. Eight centuries of history illustrated!

German :

Entdecken Sie die architektonische Vielfalt der Kathedralen in Frankreich und Europa anhand einer Ausstellung von Lithografien aus dem 19. Jahrhundert, die aus dem Fonds Ancien la Médiathèque de Toul stammen. Diese Stiche sind dem Werk « Moyen Âge monumental et archéologique » (von Daniel Ramée, 1843) entnommen.

Für das Bauwerk in Toulouse lassen Sie die Modellierungen von Maxime Santiago die großen Bauphasen der Kathedrale Saint-Étienne, wieder aufleben. Acht Jahrhunderte Geschichte illustriert!

Italiano :

Scoprite la diversità architettonica delle cattedrali di Francia e d’Europa attraverso una mostra di litografie del XIX secolo provenienti dagli Antichi Archivi della Médiathèque de Toul. Queste incisioni sono tratte dal libro « Moyen Âge monumental et archéologique » (di Daniel Ramée, 1843).

Per l’edificio di Toul, i modelli di Maxime Santiago vi faranno ripercorrere le tappe principali della costruzione della cattedrale di Saint-Etienne. Otto secoli di storia illustrati!

Espanol :

Descubra la diversidad arquitectónica de las catedrales de Francia y Europa a través de una exposición de litografías del siglo XIX procedentes de los Antiguos Archivos de la Mediateca de Toul. Estos grabados proceden del libro « Moyen Âge monumental et archéologique » (de Daniel Ramée, 1843).

Para el edificio de Toul, las maquetas de Maxime Santiago le llevarán a través de las grandes etapas de la construcción de la catedral de Saint-Etienne. Ocho siglos de historia ilustrados

