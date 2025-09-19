JEP Centre Culturel Le Cap Complexe culturel Le Cap Plérin

Complexe culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:30:00

2025-09-19

* Projection d’un diaporama de cartes postales (datant du début du siècle) sur le Légué, sur le pont de Souzain, sous la Tour et Saint Laurent

Vendredi à 18h30

Auditorium René-Vautier

Association des Pêcheurs Plaisanciers de Martin Plage

* Exposition de photos sur le patrimoine au fil de l’eau.

Mur extérieur du Cap

ART’Images

* Jeu de reconnaissance des pierres utilisées dans la construction de l’église de Plérin et d’autres édifices des alentours.

Samedi de 10h à 12h et 14h à 17h

Dimanche de 14h à 17h

Départ du parvis du Cap

Association Si Plérin m’était conté et Gilles Marjolet. .

Complexe culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 86 00

L’événement JEP Centre Culturel Le Cap Plérin a été mis à jour le 2025-09-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme