Informations pratiques

Lewarde

JEP Centre Historique Minier

Lewarde Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de la fosse Delloye et de son architecture emblématique !

Accompagnés d’un médiateur culturel, les visiteurs seront invités à lever les yeux sur les bâtiments et infrastructures qui témoignent encore aujourd’hui de l’histoire de ce site minier : puits, machines d’extraction, triage, réseau ferroviaire…

Cette visite sera également l’occasion d’en savoir plus sur les travaux de restauration actuellement menés sur plusieurs bâtiments emblématiques du site, dont le puits n°2 et son chevalement.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de la fosse Delloye et de son architecture emblématique !

Accompagnés d’un médiateur culturel, les visiteurs seront invités à lever les yeux sur les bâtiments et infrastructures qui témoignent encore aujourd’hui de l’histoire de ce site minier : puits, machines d’extraction, triage, réseau ferroviaire…

Cette visite sera également l’occasion d’en savoir plus sur les travaux de restauration actuellement menés sur plusieurs bâtiments emblématiques du site, dont le puits n°2 et son chevalement. .

Lewarde 59287 Nord Hauts-de-France +33 3 27 08 45 06 info@coeur-ostrevent-tourisme.fr

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English :

%C0 During European Heritage Days, come discover the Delloye Pit and its iconic architecture!

Accompanied by a cultural guide, visitors will be invited to look up at the buildings and infrastructure that still bear witness today to the history of this mining site: shafts, mining machinery, sorting facilities, and the rail network…

This tour will also be an opportunity to learn more about the restoration work currently underway on several of the site’s iconic buildings, including Shaft No. 2 and its headframe.

L’événement JEP Centre Historique Minier Lewarde a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent