JEP – Chapelle d’Argantel (XIIème) Rue d’Argantel Plérin

Informations pratiques

Plérin

JEP – Chapelle d’Argantel (XIIème)

Rue d’Argantel Chapelle d’Argantel Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au creux de la vallée du Bachelet, la chapelle d’Argantel trône près de sa petite fontaine (son eau était réputée pour guérir certaines maladies) .

Rue d’Argantel Chapelle d’Argantel Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement JEP – Chapelle d’Argantel (XIIème) Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme