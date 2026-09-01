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AGENDA · Plérin

JEP – Chapelle d’Argantel (XIIème) Rue d’Argantel Plérin

samedi 19 septembre 2026 · Rue d'Argantel · Plérin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue d'Argantel
Adresse
Chapelle d'Argantel
Ville
22190 Plérin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plérin

JEP – Chapelle d’Argantel (XIIème)

Rue d’Argantel Chapelle d’Argantel Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Au creux de la vallée du Bachelet, la chapelle d’Argantel trône près de sa petite fontaine (son eau était réputée pour guérir certaines maladies)   .

Rue d’Argantel Chapelle d’Argantel Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement JEP – Chapelle d’Argantel (XIIème) Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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