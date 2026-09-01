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AGENDA · Plérin

JEP – Chapelle de Couvran (XIIème) – visite Place de Couvran Plérin

samedi 19 septembre 2026 · Place de Couvran · Plérin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de Couvran
Adresse
Chapelle de Couvran
Ville
22190 Plérin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plérin

JEP – Chapelle de Couvran (XIIème) – visite

Place de Couvran Chapelle de Couvran Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Nichée sur les hauteurs de Plérin, au-dessus du Légué et de Saint-Laurent, la chapelle de Couvran était dédiée à « Saint-Maudez ». On peut y admirer un autel de granit et un retable en bois polychrome.   .

Place de Couvran Chapelle de Couvran Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement JEP – Chapelle de Couvran (XIIème) – visite Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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