JEP – Chapelle de Couvran (XIIème) – visite Place de Couvran Plérin
samedi 19 septembre 2026 · Place de Couvran · Plérin
Informations pratiques
Plérin
JEP – Chapelle de Couvran (XIIème) – visite
Place de Couvran Chapelle de Couvran Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Nichée sur les hauteurs de Plérin, au-dessus du Légué et de Saint-Laurent, la chapelle de Couvran était dédiée à « Saint-Maudez ». On peut y admirer un autel de granit et un retable en bois polychrome. .
Place de Couvran Chapelle de Couvran Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement JEP – Chapelle de Couvran (XIIème) – visite Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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