JEP – Chapelle de Couvran (XIIème) – visite Place de Couvran Plérin

Informations pratiques

Plérin

JEP – Chapelle de Couvran (XIIème) – visite

Place de Couvran Chapelle de Couvran Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nichée sur les hauteurs de Plérin, au-dessus du Légué et de Saint-Laurent, la chapelle de Couvran était dédiée à « Saint-Maudez ». On peut y admirer un autel de granit et un retable en bois polychrome. .

Place de Couvran Chapelle de Couvran Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP – Chapelle de Couvran (XIIème) – visite Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme