JEP Chapelle de la Magdeleine SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages

SAINT VICTOR DE RENO Lieu-dit la Magdeleine Longny les Villages Orne

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées du patrimoine la Chapelle de la Magdeleine vous ouvre ses portes pour une visite libre. Chapelle construite en 1007, située au sein d’un ancien prieuré du XVIIe s. .

SAINT VICTOR DE RENO Lieu-dit la Magdeleine Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

