Informations pratiques

Retjons

JEP Chapelle de Lugaut

Chapelle de Lugaut Retjons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Étape sur le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, cette précieuse chapelle romane est nichée dans un site naturel landais exceptionnel où des fresques recouvrent trois de ses murs.

Le Dimanche à 16h, laissez-vous emporter par la douceur des notes de l’Ensemble instrumentale de Lassalle.

Étape sur le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, cette précieuse chapelle romane est nichée dans un site naturel landais exceptionnel où des fresques recouvrent trois de ses murs.

Le Dimanche à 16h, laissez-vous emporter par la douceur des notes de l’Ensemble instrumentale de Lassalle. .

Chapelle de Lugaut Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 36 42 lesamisdelugaut@yahoo.fr

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English : JEP Chapelle de Lugaut

Located along the Way of St. James pilgrimage route, this beautiful Romanesque chapel is nestled in an exceptional natural setting in the Landes region, where frescoes cover three of its walls.

On Sundays at 4 p.m., let yourself be carried away by the gentle melodies of the Lassalle Instrumental Ensemble.

L’événement JEP Chapelle de Lugaut Retjons a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Landes d’Armagnac