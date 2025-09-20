JEP Chapelle de Saint Ilan en Lumières Chapelle Saint-Ilan Langueux

JEP Chapelle de Saint Ilan en Lumières Chapelle Saint-Ilan Langueux samedi 20 septembre 2025.

JEP Chapelle de Saint Ilan en Lumières

Chapelle Saint-Ilan 52 Rue de Saint-Ilan Langueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 21:30:00

fin : 2025-09-20 23:30:00

Date(s) :

2025-09-20

La commission de la sauvegarde de la chapelle de l’École Saint Ilan, en partenariat avec l’agence numérique VGA Digital, vous présentera une animation visuelle immersive .

Ce spectacle alliant lumière, narration et musique, retracera l’histoire de la chapelle, de sa construction en 1846 à son classement au titre des Monuments Historiques en 2023.

Une expérience unique où architecture, art et mémoire prennent vie sous les yeux des spectateurs, à la tombée de la nuit. .

Chapelle Saint-Ilan 52 Rue de Saint-Ilan Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Chapelle de Saint Ilan en Lumières Langueux a été mis à jour le 2025-09-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme