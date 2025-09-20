JEP Chapelle de Saint Ilan en Lumières Chapelle Saint-Ilan Langueux
Chapelle Saint-Ilan 52 Rue de Saint-Ilan Langueux Côtes-d'Armor
Début : 2025-09-20 21:30:00
fin : 2025-09-20 23:30:00
2025-09-20
La commission de la sauvegarde de la chapelle de l’École Saint Ilan, en partenariat avec l’agence numérique VGA Digital, vous présentera une animation visuelle immersive .
Ce spectacle alliant lumière, narration et musique, retracera l’histoire de la chapelle, de sa construction en 1846 à son classement au titre des Monuments Historiques en 2023.
Une expérience unique où architecture, art et mémoire prennent vie sous les yeux des spectateurs, à la tombée de la nuit. .
Chapelle Saint-Ilan 52 Rue de Saint-Ilan Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne
