JEP | Chapelle des Templiers d’Angles rue des Templiers Salles-d’Angles

Informations pratiques

Salles-d’Angles

JEP | Chapelle des Templiers d’Angles

rue des Templiers Chapelle des Templiers Salles-d’Angles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La chapelle d’Angles est le dernier vestige de l’une des 33 commanderies du Grand prieuré d’Aquitaine.

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rue des Templiers Chapelle des Templiers Salles-d’Angles 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04

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English :

The Angles Chapel is the last remaining vestige of one of the 33 commanderies of the Grand Priory of Aquitaine.

L’événement JEP | Chapelle des Templiers d’Angles Salles-d’Angles a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac