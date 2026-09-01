JEP | Chapelle des Templiers d’Angles rue des Templiers Salles-d’Angles
samedi 19 septembre 2026 · rue des Templiers · Salles-d'Angles
Informations pratiques
Salles-d’Angles
JEP | Chapelle des Templiers d’Angles
rue des Templiers Chapelle des Templiers Salles-d’Angles Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La chapelle d’Angles est le dernier vestige de l’une des 33 commanderies du Grand prieuré d’Aquitaine.
.
rue des Templiers Chapelle des Templiers Salles-d’Angles 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Angles Chapel is the last remaining vestige of one of the 33 commanderies of the Grand Priory of Aquitaine.
L’événement JEP | Chapelle des Templiers d’Angles Salles-d’Angles a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac