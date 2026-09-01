JEP Chapelle des Vernusses et sa vierge Lieu-dit Les Vernusses Bresnay

Informations pratiques

Bresnay

JEP Chapelle des Vernusses et sa vierge

Lieu-dit Les Vernusses 1352 route des Vernusses Bresnay Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La chapelle des Vernusses abrite une Vierge Noire en bois de noyer du XIIème ou XIIIème siècle, la construction de la chapelle remonte elle, à 1874. La commune s’efforce de restaurer et d’entretenir ce patrimoine.

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Lieu-dit Les Vernusses 1352 route des Vernusses Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 90 52 89 mairie@bresnay.fr

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English :

The Vernusses Chapel houses a Black Madonna carved from walnut wood dating from the 12th or 13th century; the chapel itself was built in 1874. The town is working to restore and maintain this cultural heritage.

L’événement JEP Chapelle des Vernusses et sa vierge Bresnay a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région