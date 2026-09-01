JEP Chapelle des Vernusses et sa vierge Lieu-dit Les Vernusses Bresnay
samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit Les Vernusses · Bresnay
Informations pratiques
Bresnay
JEP Chapelle des Vernusses et sa vierge
Lieu-dit Les Vernusses 1352 route des Vernusses Bresnay Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La chapelle des Vernusses abrite une Vierge Noire en bois de noyer du XIIème ou XIIIème siècle, la construction de la chapelle remonte elle, à 1874. La commune s’efforce de restaurer et d’entretenir ce patrimoine.
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Lieu-dit Les Vernusses 1352 route des Vernusses Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 90 52 89 mairie@bresnay.fr
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English :
The Vernusses Chapel houses a Black Madonna carved from walnut wood dating from the 12th or 13th century; the chapel itself was built in 1874. The town is working to restore and maintain this cultural heritage.
L’événement JEP Chapelle des Vernusses et sa vierge Bresnay a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région