JEP : Chapelle du Gohazé Le Gohazé Saint-Thuriau

Informations pratiques

Saint-Thuriau

JEP : Chapelle du Gohazé

Le Gohazé Chapelle du Gohazé Saint-Thuriau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La chapelle du Gohazé, dédiée à Notre-Dame de Joie est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1925. Construite aux 15e et 16e siècles au bord du Blavet, elle a conservé son enclos et son mur muni de plusieurs échaliers : de grosses pierres qu’il faut enjamber pour pénétrer dans l’enceinte, où se trouve également le calvaire. La chapelle accueille l’œuvre de l’artiste Clémence Mauger, faisant partie du concours de L’art dans les chapelles.

Visite libre. Un guide sera présent sur place pour vous accueillir. .

Le Gohazé Chapelle du Gohazé Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 83 13

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English :

L’événement JEP : Chapelle du Gohazé Saint-Thuriau a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté