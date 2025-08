JEP Chapelle Notre-Dame de Carmès à Neulliac Chapelle Notre-Dame de Carmès Neulliac

Chapelle Notre-Dame de Carmès Carmès Neulliac Morbihan

2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

La chapelle a été édifiée au 15 e siècle sous le patronage de la famille des Rohan. Construite en granite, elle présente un plan en croix latine. La tour-porche assez massive, au sud, a été ajoutée au début du 16 e siècle. À partir de 1760, l’édifice

connaît d’importantes transformations, comme en 1768 avec l’agrandissement du chœur et la construction de la sacristie. La chapelle présente deux ensembles de lambris peints particulièrement bien conservés et restaurés. L’un date du début du 18e siècle et illustre des épisodes de la vie du Christ et de la Vierge. L’autre est dans la sacristie et date du 15e siècle.

Des guides seront présents sur place et se feront un plaisir de vous faire découvrir la chapelle Notre-Dame de Carmès. .

