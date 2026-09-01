JEP – Chapelle Notre-Dame Chapelle Notre-Dame Rodemack
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame · Rodemack
Informations pratiques
Rodemack
JEP – Chapelle Notre-Dame
Chapelle Notre-Dame 94 Route de Thionville Rodemack Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Entrez dans cette petite chapelle pleine de charme !
La Chapelle Notre-Dame ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Construite par les habitants du village, son origine fait encore partie des légendes du village.Tout public
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Chapelle Notre-Dame 94 Route de Thionville Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 05 50 commune-de-rodemack@wanadoo.fr
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English :
Step inside this charming little chapel!
The Notre-Dame Chapel is opening its doors for European Heritage Days. Built by the villagers, its origins are still shrouded in village legends.
L’événement JEP – Chapelle Notre-Dame Rodemack a été mis à jour le 2026-09-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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