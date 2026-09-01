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JEP – Chapelle Notre-Dame Chapelle Notre-Dame Rodemack

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame · Rodemack

JEP – Chapelle Notre-Dame Chapelle Notre-Dame Rodemack

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Chapelle Notre-Dame
Adresse
94 Route de Thionville
Ville
57570 Rodemack
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Rodemack

JEP – Chapelle Notre-Dame

Chapelle Notre-Dame 94 Route de Thionville Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Entrez dans cette petite chapelle pleine de charme !
La Chapelle Notre-Dame ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Construite par les habitants du village, son origine fait encore partie des légendes du village.Tout public
0  .

Chapelle Notre-Dame 94 Route de Thionville Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 05 50  commune-de-rodemack@wanadoo.fr

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English :

Step inside this charming little chapel!
The Notre-Dame Chapel is opening its doors for European Heritage Days. Built by the villagers, its origins are still shrouded in village legends.

L’événement JEP – Chapelle Notre-Dame Rodemack a été mis à jour le 2026-09-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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