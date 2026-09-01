JEP – Chapelle Notre-Dame Chapelle Notre-Dame Rodemack

Informations pratiques

Rodemack

JEP – Chapelle Notre-Dame

Chapelle Notre-Dame 94 Route de Thionville Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Entrez dans cette petite chapelle pleine de charme !

La Chapelle Notre-Dame ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Construite par les habitants du village, son origine fait encore partie des légendes du village.Tout public

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Chapelle Notre-Dame 94 Route de Thionville Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 05 50 commune-de-rodemack@wanadoo.fr

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English :

Step inside this charming little chapel!

The Notre-Dame Chapel is opening its doors for European Heritage Days. Built by the villagers, its origins are still shrouded in village legends.

L’événement JEP – Chapelle Notre-Dame Rodemack a été mis à jour le 2026-09-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS