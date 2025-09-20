JEP Chapelle Saint-Medard rue de la Chapelle Beyren-lès-Sierck

JEP Chapelle Saint-Medard rue de la Chapelle Beyren-lès-Sierck samedi 20 septembre 2025.

JEP Chapelle Saint-Medard

rue de la Chapelle GANDREN Beyren-lès-Sierck Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Les portes de la chapelle St-Médard, l’une des plus anciennes du Pays Thionvillois, seront exceptionnellement ouvertes lors de ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Ne manquez pas cette occasion pour découvrir également l’ancienne cloche datant de 1418 disposée devant la façade.

Visite libre en présence d’un membre du Conseil de Fabrique de Gandren, axée sur l’histoire de la bâtisse et les travaux réalisés.Tout public

0 .

rue de la Chapelle GANDREN Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 06 commune.beyren@wanadoo.fr

English :

The doors of the St-Médard chapel, one of the oldest in the Thionville region, will be exceptionally open during the European Heritage Days weekend. Don’t miss this opportunity to discover the old bell dating from 1418, which stands in front of the façade.

Free tour in the presence of a member of the Gandren Fabrique Council, focusing on the history of the building and the work carried out.

German :

Die Türen der Kapelle St-Médard, eine der ältesten Kapellen im Pays Thionvillois, werden an diesem Wochenende der Europäischen Tage des Denkmals ausnahmsweise geöffnet. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht, um auch die alte Glocke aus dem Jahr 1418 zu entdecken, die vor der Fassade hängt.

Freie Besichtigung in Anwesenheit eines Mitglieds des Conseil de Fabrique de Gandren, mit Schwerpunkt auf der Geschichte des Gebäudes und den durchgeführten Arbeiten.

Italiano :

Le porte della cappella di St-Médard, una delle più antiche della zona di Thionville, saranno eccezionalmente aperte questo fine settimana durante le Giornate Europee del Patrimonio. Non perdete l’occasione di scoprire l’antica campana del 1418 che si trova davanti alla facciata.

Un membro del Consiglio di Gandren Fabrique sarà a disposizione per parlare della storia dell’edificio e dei lavori effettuati.

Espanol :

Las puertas de la capilla de St-Médard, una de las más antiguas de la región de Thionville, estarán excepcionalmente abiertas este fin de semana durante las Jornadas Europeas del Patrimonio. No pierda la ocasión de descubrir la antigua campana de 1418 que se alza frente a la fachada.

Un miembro del Consejo Fabrique de Gandren le hablará de la historia del edificio y de las obras realizadas.

L’événement JEP Chapelle Saint-Medard Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2025-09-03 par OT CATTENOM ET ENVIRONS