JEP Chapelle Sainte-Croix Rue de la Chapelle Roussy-le-Village

Informations pratiques

Roussy-le-Village

JEP Chapelle Sainte-Croix

Rue de la Chapelle ROUSSY LE BOURG Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A Roussy-le-Village se trouve la chapelle Sainte-Croix datant du XVIème siècle. Autrefois accompagnée d’un campanile abritant une cloche, ce dernier fut détruit en 1950 pour laisser place à un mur clocher, laissant la cloche visible. Profitez des deux œils-de-bœuf pour en observer l’intérieur. Vous y verrez plusieurs statues comme celle de Sainte Apolline datant du XVIe ou XVIIème siècle.

Cette année encore, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir cette chapelle rurale lors d’une visite libre.Tout public

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Rue de la Chapelle ROUSSY LE BOURG Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr

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English :

In Roussy-le-Village stands the Sainte-Croix Chapel, dating from the 16th century. It was once accompanied by a bell tower housing a bell, but the tower was demolished in 1950 to make way for a bell wall, leaving the bell visible. Take advantage of the two bull’s-eye windows to look inside. There you’ll see several statues, such as that of Saint Apolline, dating from the 16th or 17th century.

Once again this year, during the European Heritage Days, come and (re)discover this rural chapel on a self-guided tour.

L’événement JEP Chapelle Sainte-Croix Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS