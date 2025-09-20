JEP Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau

JEP Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau samedi 20 septembre 2025.

JEP Château de Beauvais

Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée du château (XVème-XVIème siècles) par un membre de la famille. Présentation des éléments architecturaux principaux. Découverte du lieu à travers les siècles. Sur réservation. Visites 10h30-12h/14h-15h30 et 16h-17h30.

Visite guidée du château (XVème-XVIème siècles) par un membre de la famille. Présentation des éléments architecturaux principaux. Découverte du lieu à travers les siècles. Sur réservation. Visites 10h30-12h/14h-15h30 et 16h-17h30. .

Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 31 32 49

English : JEP Château de Beauvais

Guided tour of the château (15th-16th centuries) by a member of the family. Presentation of the main architectural features. Discover the site through the centuries. Reservations required. Visits 10:30am-12pm/14pm-3:30pm and 4pm-5:30pm.

German : JEP Château de Beauvais

Führung durch das Schloss (15.-16. Jh.) durch ein Familienmitglied. Vorstellung der wichtigsten architektonischen Elemente. Entdeckung des Ortes im Laufe der Jahrhunderte. Nur mit vorheriger Reservierung. Besichtigungen 10.30-12 Uhr/14-15.30 Uhr und 16-17.30 Uhr.

Italiano :

Visita guidata del castello (XV-XVI secolo) da parte di un membro della famiglia. Presentazione delle principali caratteristiche architettoniche. Scoprire il luogo attraverso i secoli. Prenotazione obbligatoria. Visite 10.30-12.00/14.00-15.30 e 16.00-17.30.

Espanol : JEP Château de Beauvais

Visita guiada del castillo (siglos XV-XVI) por un miembro de la familia. Presentación de los principales elementos arquitectónicos. Descubra el lugar a través de los siglos. Reserva obligatoria. Visitas de 10.30 h a 12 h/14 h a 15.30 h y de 16 h a 17.30 h.

L’événement JEP Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau a été mis à jour le 2025-08-20 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin