JEP | Château de Bouteville Impasse du Château Bouteville

Impasse du Château Château de Bouteville Bouteville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Grâce à une scénographie innovante et ludique, plongez au coeur de mille ans d’histoire et de péripéties vécues par ce château emblématique de la région.

Impasse du Château Château de Bouteville Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 00 90 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

English :

Thanks to an innovative and entertaining scenography, plunge into the heart of a thousand years of history and the adventures of this emblematic regional château.

German :

Dank einer innovativen und spielerischen Szenografie können Sie in die tausendjährige Geschichte und die Abenteuer eintauchen, die dieses symbolträchtige Schloss in der Region erlebt hat.

Italiano :

Grazie a una scenografia innovativa e divertente, potrete immergervi nel cuore di mille anni di storia e nelle avventure di questo castello emblematico della regione.

Espanol :

Gracias a una escenografía innovadora y lúdica, podrá sumergirse en el corazón de mil años de historia y en las aventuras de este castillo emblemático de la región.

L’événement JEP | Château de Bouteville Bouteville a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Cognac