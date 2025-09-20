JEP | Château de Bouteville Impasse du Château Bouteville
JEP | Château de Bouteville Impasse du Château Bouteville samedi 20 septembre 2025.
JEP | Château de Bouteville
Impasse du Château Château de Bouteville Bouteville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Grâce à une scénographie innovante et ludique, plongez au coeur de mille ans d’histoire et de péripéties vécues par ce château emblématique de la région.
.
Impasse du Château Château de Bouteville Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 00 90 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr
English :
Thanks to an innovative and entertaining scenography, plunge into the heart of a thousand years of history and the adventures of this emblematic regional château.
German :
Dank einer innovativen und spielerischen Szenografie können Sie in die tausendjährige Geschichte und die Abenteuer eintauchen, die dieses symbolträchtige Schloss in der Region erlebt hat.
Italiano :
Grazie a una scenografia innovativa e divertente, potrete immergervi nel cuore di mille anni di storia e nelle avventure di questo castello emblematico della regione.
Espanol :
Gracias a una escenografía innovadora y lúdica, podrá sumergirse en el corazón de mil años de historia y en las aventuras de este castillo emblemático de la región.
L’événement JEP | Château de Bouteville Bouteville a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Cognac