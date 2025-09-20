JEP Château de Combourg Chateau de Combourg Combourg

Chateau de Combourg 23 Rue des Princes Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir cette forteresse médiévale construite au XII et XVème siècles qui évoque une histoire de la Bretagne du Moyen-Âge à nos jours. Elle sera marquée de faits réels et de légende, mais surtout par un nom Châteaubriand. François-René, son plus illustre représentant, l’immortalisera dans ses Mémoires d’outre-tombe.

Des animations seront également organisées dans le parc du château

– Venez assister à des joutes épiques où des seigneurs en armure s’affronteront à cheval dans des duels spectaculaires.

-Un cracheur de feu vous impressionnera avec ses flammes et ses boules de feu. Il sera accompagné d’une troupe de musique médiévale et renaissance.

-Les enfants pourront acquérir leur diplôme de chevalier dans un parcours ludique avec de nombreux ateliers et jeux en bois.

– De nombreuses autres animations sont prévues tout au long du week-end.

De 10h à 18h.

Départ de la visite du château toutes les 15 à 30 minutes.

Durée de la visite 50 minutes

Nombre maximum de visiteurs 30

Pas de réservation nécessaire pour les visites guidées mais possibilité d’acheter ses billets en ligne pour l’accès aux animations dans le parc.

Accès au parc et aux animations à partir de 12 ans.

Tarif 10€ sur place et 8€ en ligne / gratuit pour les moins de 12 ans.

Supplément visite du château à partir de 12 ans 6€ / 4€ pour les 5 à 11 ans. .

Chateau de Combourg 23 Rue des Princes Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 73 22 95

