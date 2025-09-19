JEP Château de Couellan Château de Couellan Guitté

Château de Couellan ASCE de Couellan Guitté Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20

Au milieu des bois, en bordure de la vallée de la Rance, un château Henri IV, reconstruit sur les ruines d’un château fort et agrandi à la fin du XVIIIe siècle. Parc XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, château, chapelle, communs. Façades et toitures du château et du pavillon qui lui est accolé, de la chapelle et du bâtiment des communs transformé en serres. Arbres séculaires, if classé arbre remarquable, grande charmille XVIIe. Jardins en terrasses sur le bord de la vallée de La Rance. Buis taillés, topiaires, très nombreux rhododendrons et rosiers anciens, bassins, vivier. Jeunes arbres remarquables dont un »wollemi pine ».

Visite libre du parc 2€

Visites commentées des intérieurs à 11h, 14h30, 16h30 6€

Exposition de voitures hippomobiles (break, carioles, charettes…)

Gratuit pour les moins de 18 ans .

Château de Couellan ASCE de Couellan Guitté 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 03 01 51

