JEP Château de Fondat Route de Créon Saint-Justin dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21 15:30:00

2025-09-21

Le Château de Fondat vous invite à découvrir un ensemble unique où tout est monument historique protégé, du château au parc, du Grand-Pavillon en passant par le chai, ou du colombier aux anciennes écuries.

Départs visite commentée 15h30 & 17h

A la suite de la visite de 17h, assistez à une lecture à haute voix « Un lieu, un texte » d’André Chénier, auteur ayant séjourné et écrit à Fondat.

Route de Créon Château de Fondat Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 52 16 50 chateaudefondat@gmail.com

English : JEP Château de Fondat

Château de Fondat invites you to discover a unique ensemble where everything is a protected historic monument, from the château to the park, from the Grand Pavillon to the wine storehouse, or from the dovecote to the old stables.

Guided tour departures: 3.30pm & 5pm

German : JEP Château de Fondat

Das Schloss Fondat lädt Sie ein, ein einzigartiges Ensemble zu entdecken, in dem alles unter Denkmalschutz steht, vom Schloss bis zum Park, vom Grand-Pavillon über den Weinkeller oder vom Taubenschlag bis zu den alten Stallungen.

Abfahrt der geführten Besichtigung: 15:30 & 17:00 Uhr

Italiano :

Lo Château de Fondat vi invita a scoprire una tenuta unica dove tutto è un monumento storico protetto, dal castello al parco, dal Grand Pavillon al magazzino dei vini, dalla colombaia alle vecchie scuderie.

Partenze della visita guidata: 15.30 e 17.00

Espanol : JEP Château de Fondat

El Château de Fondat le invita a descubrir una finca única en la que todo es monumento histórico protegido, desde el castillo hasta el parque, desde el Grand Pavillon hasta el almacén de vinos, desde el palomar hasta las antiguas caballerizas.

Salidas de las visitas guiadas: 15:30 y 17:00 h

L’événement JEP Château de Fondat Saint-Justin a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Landes d’Armagnac