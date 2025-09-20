JEP Château de Hac Le Quiou
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
Le Château de Hac participe activement aux Journées Européennes du Patrimoine. Pour cette 42ème édition, nous vous proposons un programme riche pour découvrir ou redécouvrir ce joyau du patrimoine breton.
Samedi 20 septembre
10h-19h Visite libre du château et des jardins
11h, 14h et 16h Visites guidées historiques du château
15h Conférence « Les défis de la restauration d’un château du XVe siècle »
17h Démonstration de techniques de construction médiévales
Dimanche 21 septembre
10h-19h Visite libre du château et des jardins
11h, 14h et 16h Visites guidées thématiques « La vie quotidienne au Moyen Âge »
14h30 Atelier de calligraphie médiévale (sur réservation)
16h30 Concert de musique ancienne dans la cour du château
Expositions temporaires
Durant tout le week-end, découvrez deux expositions exceptionnelles
« Hac à travers les siècles » documents d’archives et photographies retraçant l’histoire du château
« Chantiers de restauration » présentation des travaux de restauration réalisés ces dernières années .
Château de Hac Le Quiou 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 17 90
