JEP Château de Kérouzéré Lieu-dit Kerouzère Sibiril
samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit Kerouzère · Sibiril
Informations pratiques
Sibiril
JEP Château de Kérouzéré
Lieu-dit Kerouzère Château de Kérouzéré Sibiril Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites guidées et libres du Château et de l’exposition Pablo PICASSO, Destins croisés.
Ouverture exceptionnelle de pièces habituellement privées (dont le salon de famille et une chambre) à l’occasion de ces Journées .
Samedi 19 septembre 10h30-12h30 & 14h-17h00
Visites guidées toutes les heures (en fonction de la demande) et visite libre en continu.
Dimanche 21 septembre 10h30-12h30 & 14h-18h:
Visites guidées toutes les 30 min/1h (en fonction de la demande) et visite libre en continu. .
Lieu-dit Kerouzère Château de Kérouzéré Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 71 85 92
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English :
L’événement JEP Château de Kérouzéré Sibiril a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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