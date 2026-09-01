JEP Château de Kérouzéré Lieu-dit Kerouzère Sibiril

Informations pratiques

Sibiril

JEP Château de Kérouzéré

Lieu-dit Kerouzère Château de Kérouzéré Sibiril Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites guidées et libres du Château et de l’exposition Pablo PICASSO, Destins croisés.

Ouverture exceptionnelle de pièces habituellement privées (dont le salon de famille et une chambre) à l’occasion de ces Journées .

Samedi 19 septembre 10h30-12h30 & 14h-17h00

Visites guidées toutes les heures (en fonction de la demande) et visite libre en continu.

Dimanche 21 septembre 10h30-12h30 & 14h-18h:

Visites guidées toutes les 30 min/1h (en fonction de la demande) et visite libre en continu. .

Lieu-dit Kerouzère Château de Kérouzéré Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 71 85 92

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English :

L’événement JEP Château de Kérouzéré Sibiril a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX