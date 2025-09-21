JEP Château de la Guimandière LA POTERIE AU PERCHE Tourouvre au Perche

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le château de la Guimandière ouvre ses portes. Visite guidée par le propriétaire, du jardin et des extérieurs du château. Lieu notamment lié à l’histoire de la célèbre famille percheronne des De La Vove. Un aile date du XVIe s .

LA POTERIE AU PERCHE Château de la Guimandière Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 61 87 02 45 yann.baggio@gmail.com

