JEP Château de La Roche Goyon Fort La Latte Plévenon

JEP Château de La Roche Goyon Fort La Latte Plévenon samedi 20 septembre 2025.

JEP Château de La Roche Goyon Fort La Latte

Fort La Latte Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le Château de la Roche Goyon Un Joyau du Patrimoine Maritime Breton

Le Château de la Roche Goyon, également connu sous le nom de Fort La Latte, est un monument emblématique situé sur la côte nord de la Bretagne, surplombant fièrement la mer. Construit au XIVe siècle par Étienne III Gouyon, ce château fort incarne l’histoire riche et mouvementée de la région, marquée par les conflits, les alliances et les échanges maritimes.

Un Gardien de la baie de St Malo

Perché sur une falaise rocheuse, le Château de la Roche Goyon a été stratégiquement édifié pour surveiller et défendre la baie de la Fresnaye et la baie de St Malo contre les invasions. Sa position dominante offre une vue imprenable sur la mer, rappelant son rôle essentiel dans la protection du littoral breton. Au fil des siècles, le château a été témoin de nombreuses batailles navales et a joué un rôle crucial dans la défense maritime de la région.

Architecture et Histoire

Le château se distingue par son architecture médiévale imposante, avec ses hautes murailles, ses tours de guet, et son donjon majestueux. Les visiteurs peuvent explorer les différentes parties du château, y compris le pont-levis, la chapelle, et les anciennes salles de garde. Chacune de ces structures raconte une partie de l’histoire de la forteresse et de ses habitants.

Restauration et Valorisation

Classé Monument Historique, le Château de la Roche Goyon a bénéficié de nombreux travaux de restauration pour préserver son intégrité et sa beauté. Ces efforts de conservation témoignent de l’engagement des collectivités, des institutions culturelles, et des associations pour protéger ce patrimoine unique.

Informations

L’entrée sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et à tarif réduit pour les étudiants et les adultes. .

Fort La Latte Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 57 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Château de La Roche Goyon Fort La Latte Plévenon a été mis à jour le 2025-08-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme