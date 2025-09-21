JEP Château de Montmaur, Concert de l’Opus Orchestre des Alpes du Sud Le Village Montmaur

JEP Château de Montmaur, Concert de l’Opus Orchestre des Alpes du Sud Le Village Montmaur dimanche 21 septembre 2025.

JEP Château de Montmaur, Concert de l’Opus Orchestre des Alpes du Sud

Le Village Château de Montmaur Montmaur Hautes-Alpes

Début : 2025-09-21 18:30:00

fin : 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’orchestre des Alpes du Sud OPUS jouera un programme classique populaire du 20ème et 21ème siècle (Gershwin, Berber ou Bernstein ainsi que des compositeurs de musique de film).

Concert à 18h30.

Le Village Château de Montmaur Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 15 33 70

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Southern Alps orchestra OPUS will play a popular classical program from the 20th and 21st centuries (Gershwin, Berber or Bernstein as well as film music composers).

Concert at 6.30pm.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals spielt das Orchester der Südalpen OPUS ein populäres klassisches Programm aus dem 20. und 21. Jahrhundert (Gershwin, Berber oder Bernstein sowie Komponisten der Filmmusik).

Konzert um 18:30 Uhr.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’orchestra OPUS delle Alpi meridionali eseguirà un programma di musica classica popolare del XX e XXI secolo (tra cui Gershwin, Berber e Bernstein e compositori di musica da film).

Concerto alle 18.30.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la orquesta OPUS de los Alpes del Sur interpretará un popular programa clásico de los siglos XX y XXI (que incluye a Gershwin, Berber y Bernstein, así como a compositores de música de cine).

Concierto a las 18.30 h.

