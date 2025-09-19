JEP Château de Montmaur, projection du film « les éclaireurs de la résistance haut-alpine » Le Village Montmaur

Début : Samedi 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le film « les éclaireurs de la résistance haut-alpine », un récit de bravoure, de trahison et de lutte dans les Hautes-Alpes. Vendredi 19 septembre à 18h30 au château de Montamaur.

Le Village Château de Montmaur Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 15 33 70

English :

As part of the European Heritage Days, discover the film « Les éclaireurs de la résistance haut-alpine », a tale of bravery, betrayal and struggle in the Hautes-Alpes. Friday, September 19 at 6.30pm at Château de Montamaur.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals den Film « les éclaireurs de la résistance haut-alpine », eine Geschichte über Tapferkeit, Verrat und den Kampf in den Hautes-Alpes. Freitag, den 19. September um 18.30 Uhr im Schloss Montamaur.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, scoprite il film « Les éclaireurs de la résistance haut-alpine », una storia di coraggio, tradimento e lotta nelle Hautes-Alpes. Venerdì 19 settembre alle 18.30 al Castello di Montamaur.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la película « Les éclaireurs de la résistance haut-alpine », una historia de valentía, traición y lucha en los Altos Alpes. Viernes 19 de septiembre a las 18.30 h en el castillo de Montamaur.

